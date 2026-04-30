Calciomercato Roma Gasperini punta Freuler | colpo a parametro zero

La Roma sta lavorando per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo fonti di mercato, il club ha messo gli occhi su un giocatore attualmente senza contratto e potrebbe chiudere l'operazione a parametro zero. L'obiettivo sarebbe quello di rafforzare la linea mediana senza sostenere ingaggi elevati. La trattativa sembra in fase avanzata, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

La Roma accelera sul mercato per ridisegnare un centrocampo che rischia di perdere pezzi pregiati in vista dell’estate. Con le posizioni di Kone ed El Aynaoui sempre più in bilico, il tecnico Gian Piero Gasperini ha indicato alla proprietà statunitense il profilo ideale per ereditare le chiavi della mediana: si tratta di Remo Freuler. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione rappresenterebbe un’occasione di mercato straordinaria, con il calciatore svizzero legato al Bologna da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Questo permetterebbe al club capitolino di tesserare l’ex Nottingham Forest senza dover versare alcuna cifra per il cartellino, garantendo un innesto di caratura internazionale a parametro zero.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Gasperini punta Freuler: colpo a parametro zero Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Roma, Gasperini punta Dodo: è lui l’obiettivo per la fascia Calciomercato Roma, Gasperini punta sul nucleo storico: i possibili scenariFin dal suo arrivo nella Capitale Gian Piero Gasperini ha sempre sottolineato l’importanza e la sua fiducia nei confronti di un nucleo ben definitivo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calciomercato Roma – Gasperini detta le condizioni: quattro punti per restare; Cos'è successo tra Ranieri e Gasperini nella Roma: la ricostruzione; Calciomercato Roma, cambia ds: Massara lascia, Giuntoli ancora il favorito. Gasperini accontentato ma ora dovrà portare risultati; Edicola - ?? Sorloth dice sì al Milan, Kim-Juve se Bremer parte, come cambia la nuova Roma di Gasperini?. Calciomercato Roma: a Gasperini piace Dodô della FiorentinaGasperini ha messo gli occhi su Dodô della Fiorentina. Ecco l'idea per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. siamolaroma.it Mercato Roma, attacco da ridisegnare: Gasperini vuole NusaA fine stagione quasi tutti gli attaccanti andranno via. Gasperini punta il norvegese del Lipsia per la ricostruzione. siamolaroma.it Duello Roma-Juventus per Gonzalo Garcia! La sessione estiva di calciomercato è alle porte e la Roma è in lotta con la Juventus per il giovane attaccante del Real Madrid, Gonzalo Garcia. Il talento classe 2002, poco utilizzato dai Blancos, potrebbe essere - facebook.com facebook