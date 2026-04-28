Calciomercato Inter LIVE | la situazione su Muharemovic Vermeeren nuovo nome

Nel calciomercato dell'Inter, si seguono da vicino le trattative in corso. Nei dettagli, si parla di un possibile trasferimento di Muharemovic e si sta valutando l'acquisto di Vermeeren, considerato un nuovo nome per il club. La redazione di Inter News 24 aggiorna costantemente su incontri, indiscrezioni e affari conclusi, offrendo una panoramica completa delle operazioni in atto.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 28 APRILE Calciomercato Inter, dalla Germania spunta l’ipotesi Vermeeren: sfida al Tottenham di De Zerbi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: la situazione su Muharemovic, Vermeeren nuovo nome Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Muharemovic si avvicina, la situazione del rinnovo di Calhanogludi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: ipotesi Goretzka e la concorrenza su Muharemovicdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza; Calciomercato Roma – Trattalive live per Rafik Belghali: sfida a Inter e Juve; Serie A, dove vedere Torino-Inter: canale tv, diretta streaming, formazioni; Calciomercato Monza – Con la serie A arriva De Vrij: trattative live in corso. Calciomercato, Bastoni resta: l’Inter vende un altro difensoreBastoni al centro del calciomercato Inter. Il Barcellona non può pagarlo 70 milioni e allora a essere ceduto può essere Carlos Augusto ... interlive.it Calciomercato Inter News | A centrocampo spunta l’idea Koné, Jones altra possibilità (27 aprile 2026)Il calciomercato Inter dovrà scegliere tra Ismael Koné e Curtis Jones per completare il centrocampo del prossimo anno ... ilsussidiario.net #Modena, #Massolin e l’intreccio di #calciomercato: l’ #Inter può prestarlo al #Sassuolo per avere #Muharemovic #Calcio #SerieA x.com Calciomercato Inter, operazione Koné: la svolta è nella contropartita. Le richieste della Roma https://tinyurl.com/2298wcnt - facebook.com facebook