Calciomercato Inter due nomi per la difesa | opportunità a parametro zero

L'Inter sta valutando due possibili acquisti a parametro zero per rinforzare la difesa. La società sta lavorando per sbloccare le trattative e completare i colpi in entrata. L’obiettivo è migliorare i reparti chiave della squadra senza sostenere costi di trasferimento. Non sono stati ancora ufficializzati i nomi dei giocatori coinvolti, ma la strategia punta a rinforzare la linea difensiva con operazioni a costo zero.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. L’ Inter lavora intensamente sul calciomercato per sbloccare le trattative in entrata e rinnovare i reparti chiave della squadra. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del club milanese sta pianificando una profonda ricostruzione del reparto arretrato. Con la conclusione del ciclo di elementi come Acerbi, De Vrij e Darmian, i nerazzurri puntano a inserire in organico due nuovi difensori centrali di spessore, che siano duttili, di valore e compatibili con lo schema tattico della difesa a tre dell’allenatore Cristian Chivu. ULTIMISSIME Chalobah resta l’obiettivo prioritario dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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