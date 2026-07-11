Calciomercato Inter si sposta il focus | ora l’obiettivo è la difesa! Questi i due nomi

Sul mercato, l’Inter ha cambiato priorità e ora punta a rafforzare la linea difensiva. I due nomi più caldi sono Chalobah e Lucumi, entrambi considerati per rinforzare la retroguardia sotto la guida di Chivu. La società sta valutando le offerte e le possibilità di ingaggio, con l’obiettivo di migliorare la solidità difensiva nella prossima stagione. Nessun dettaglio sui tempi o sulle cifre delle trattative.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, si sposta il focus: ora l’obiettivo è la difesa! Chalobah e Lucumi i due nomi per rafforzare la retroguardia di Chivu. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Anan Khalaili, l’ Inter concentra ora le proprie energie sul reparto difensivo. La dirigenza nerazzurra punta a inserire due nuovi difensori: un profilo di alto livello, con un investimento importante, e un secondo da individuare come opportunità di mercato. Trevoh Chalobah, prima scelta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il principale obiettivo resta Trevoh Chalobah del Chelsea. Il difensore inglese interessa all’Inter da diverse stagioni e avrebbe già dato la disponibilità a trasferirsi in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

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