Circolano voci secondo cui il difensore potrebbe trasferirsi dall’attuale club all’Inter, ma l’affare non si è concretizzato. La trattativa, infatti, è saltata, suscitando reazioni di disappunto e dubbi tra gli addetti ai lavori. Le dichiarazioni rilasciate in passato sono tornate a essere discusse, alimentando ulteriori discussioni sul possibile ritorno di questa possibilità. La situazione, al momento, rimane senza sviluppi ufficiali.

Bremer via dalla Juve per l’Inter? La clamorosa indiscrezione di mercato genera malumori e perplessità ripensando alla trattativa poi sfumata. Il nome di Gleison Bremer torna a far discutere in chiave mercato. Nelle ultime ore, La Stampa ha rilanciato una clamorosa indiscrezione sul futuro del difensore della Juventus, indicato tra i possibili partenti e accostato addirittura all’ Inter. Una voce che, se confermata, avrebbe inevitabilmente un peso enorme non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per tutto ciò che è accaduto negli anni scorsi tra il centrale brasiliano e il club nerazzurro. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bremer via dalla Juve per l’Inter? I retroscena sull’affare saltato e le dichiarazioni al veleno che tornerebbero d’attualità

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