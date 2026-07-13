Il Calcio Storico Fiorentino si appresta a rinnovare gli organi arbitrali, organizzativi e di giustizia. Nei prossimi giorni, verranno rinnovate le commissioni che gestiscono le partite e la disciplina. Le nuove nomine riguarderanno anche gli arbitri che dirigono le gare e i membri delle commissioni di controllo. La procedura di rinnovo coinvolge i membri attuali e quelli designati per il prossimo mandato.

Firenze, 13 luglio 2026 – Il Calcio Storico Fiorentino si prepara al rinnovo dei propri organi arbitrali, organizzativi e di giustizia. Nelle prossime settimane saranno definite le nuove nomine del capogruppo del Gruppo Arbitri e dei componenti della Commissione disciplinare di primo grado, della Commissione di appello, della Commissione tesseramenti e della Commissione antidoping. Firenze, finale del Calcio Storico Fiorentino tra Azzurri e Rossi nella foto Flavio Cobolli e Jennifer Boldini 20260624 © Ufficio Stampa Comune di Firenze "Come presidente del Comitato del Calcio Storico Fiorentino, a nome di tutta l'amministrazione comunale e del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio Storico, verso il rinnovo degli arbitri e delle commissioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIO STORICO | CROWN SPORTS LEAGUE | BIANCHI DI SANTO SPIRITO VS. AZZURRI DI SANTA CROCE | LIVE

Notizie e thread social correlati

Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per frodeLa Procura di Milano sta indagando su un designatore arbitrale nel settore del calcio, coinvolto in un'inchiesta per presunte pressioni rivolte ai...

Calcio, nuovo terremoto: indagato il designatore degli arbitri RocchiIl designatore degli arbitri di serie A e B è stato messo sotto inchiesta per un'accusa di frode sportiva.

Temi più discussi: Il Calcio storico fiorentino verso il rinnovo di arbitri e commissioni; Calcio storico, gli Azzurri trionfano in finale: battuti i Rossi in Piazza Santa Croce; Calcio Storico, Firenze si fa in quattro (colori); Calcio Storico Fiorentino, al via il torneo con le due semifinali. Stop agli alcolici e a vetro e lattine.

Il Calcio storico fiorentino verso il rinnovo di arbitri e commissioni. Nelle prossime settimane saranno definite le nuove nomine #ANSA x.com

Tonight in Florence: Calcio Storico Final and San Giovanni Fireworks reddit

Calcio Storico, verso il rinnovo degli arbitri e delle commissioniIl presidente Pierguidi: Presto le nuove nomine. Grazie a chi in questi anni ha garantito con competenza, autorevolezza e imparzialità il rispetto delle regole e delle tradizioni ... lanazione.it

Il Calcio storico fiorentino verso il rinnovo di arbitri e commissioniIl Calcio storico fiorentino si prepara al rinnovo dei propri organi arbitrali, organizzativi e di giustizia. (ANSA) ... ansa.it