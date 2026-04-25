Calcio nuovo terremoto | indagato il designatore degli arbitri Rocchi

Il designatore degli arbitri di serie A e B è stato messo sotto inchiesta per un'accusa di frode sportiva. La notizia arriva in un momento di tensione nel calcio italiano, con le autorità che stanno approfondendo le modalità di selezione e designazione degli arbitri. Le indagini sono in corso e coinvolgono direttamente il responsabile delle designazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione di tutta la tifoseria e degli addetti ai lavori.

Il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’. Ieri sera, a quanto apprende l’AGI, gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione cova dall’estate dello scorso anno sotto le macerie della crisi del calcio italiano e sta esplorando tutte le sue componenti, dagli arbitri alla Figc ai club fino ad arrivare alla giustizia sportiva. La Procura indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato attorno alla quale si dipanò la trama di ‘Calciopoli’ culminata con la retrocessione in serie B della Juventus.🔗 Leggi su Ildenaro.it BOMBA NUCLEARE ARBITRI: ROCCHI INDAGATO! Caos VAR, Inter-Verona è frode sportiva Notizie correlate Leggi anche: Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi Terremoto nel calcio: il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è indagato per concorso...AGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Calcio Live News: Rocchi indagato per frode sportiva, le ufficiali di Parma-Pisa, lesione per Bernasconi; Risultati e news della UEFA Champions League. Nuovo terremoto nel calcio italiano. AGI: Gianluca Rocchi indagato per frode sportivaNuovo terremoto in vista nel calcio italiano. Secondo quanto riportato dall'agenzia AGI, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato. tuttomercatoweb.com Rocchi indagato, in arrivo nuova Calciopoli? Esplode la rabbia dei tifosi: E' davvero la LiberazioneL'inchiesta giudiziaria in atto sul designatore arbitrale italiano, Gianluca Rocchi, ha scatenato l'ira dei tifosi sul web. I commenti sulla vicenda accendono una bufera. sport.virgilio.it La Procura indaga, l'AGI ci va giù pesante: "OMBRE DI CALCIOPOLI" Questo quanto scritto dalla testata nel proprio articolo-denuncia in merito alle indagini della Procura di Milano su diverse partite della Serie A 24/25 Tra queste, Udinese-Parma, con an - facebook.com facebook Il designatore degli arbitri di calcio di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva #ANSA x.com