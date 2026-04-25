calcio il designatore degli arbitri rocchi indagato per frode

La Procura di Milano sta indagando su un designatore arbitrale nel settore del calcio, coinvolto in un'inchiesta per presunte pressioni rivolte ai sistemi Var e Avar durante la scorsa stagione. Le indagini sono in corso e mirano a chiarire eventuali irregolarità legate alle decisioni prese dagli arbitri durante le partite. Finora, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle persone coinvolte o sulle accuse formali.

Il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è stata confermata da fonti vicine allo stesso Rocchi. L’inchiesta condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione si riferirebbe al campionato 20242025 e, in particolare, ad alcuni episodi avvenuti nella sala Var di Lissone durante le gare. Il designatore avrebbe esercitato pressioni su Var e Avar. Il riferimento è, in particolare, a quanto sarebbe avvenuto il primo marzo 2025, durante Udinese-Parma, quando i tre addetti presenti a Lissone si confrontano su un possibile fallo di mano in area di rigore.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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