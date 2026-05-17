Casarano-Union Brescia 0-3 Calcio serie C | playoff
Nel match di calcio di serie C tra Casarano e Union Brescia, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 3-0. La partita si è svolta allo stadio “Capozza” e ha visto l’Union Brescia conquistare un risultato importante in chiave playoff. La vittoria rende più difficile il percorso del Casarano, che aveva mostrato segnali di buona forma fino a questo momento. La gara si è conclusa con la squadra ospite che ha dominato sul campo, portando a casa i tre punti.
Si complica fortemente il cammino vedo Casarano, comunque straordinario. L’Union Brescia ha violato il “Capozza” con un punteggio pesantissimo. Mercoledì il ritorno a Brescia per l’accesso alla semifinale playoff nel campionato di calcio di serie C. Risultati Casarano-Union Brescia 0-3 Lecco-Catania 0-0 Potenza-Ascoli 0-0 Salernitana-Ravenna 2-0 L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Casarano - Renate 0-2 | Gli Highlights | Playoff Serie C Sky Wifi 2025/2026
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sorteggio: Casarano-Union Brescia, Potenza-Ascoli Calcio serie C, secondo turno nazionale playoff: anche Lecco-Catania e Salernitana-Ravenna
Sassuolo-Lecce, Casarano-Union Brescia, Martina-Paganese CalcioNella giornata che celebra il caos organizzativo della lega calcio di serie A (cinque partite a mezzogiorno e come ci si è arrivati) si gioca la...
Sassuolo-Lecce, Casarano-Union Brescia, Martina-Paganese Calcio x.com
17-5-2026 play off serie C : CASARANO - Union Brescia - Facebook facebook
Impresa Union Brescia: 3-0 al Casarano e semifinale vicinaL’Union Brescia si prende la scena e firma una notte da applausi. Al Capozza di Casarano la squadra di Eugenio Corini sfodera una prestazione autoritari ... elivebrescia.tv
Diretta | Casarano Union Brescia (risultato 0-3) streaming video tv: autogol di Negro! (17 maggio 2026)Analisi della diretta Casarano Union Brescia, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net