Casarano-Union Brescia 0-3 Calcio serie C | playoff

Nel match di calcio di serie C tra Casarano e Union Brescia, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 3-0. La partita si è svolta allo stadio “Capozza” e ha visto l’Union Brescia conquistare un risultato importante in chiave playoff. La vittoria rende più difficile il percorso del Casarano, che aveva mostrato segnali di buona forma fino a questo momento. La gara si è conclusa con la squadra ospite che ha dominato sul campo, portando a casa i tre punti.

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