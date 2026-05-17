Casarano-Union Brescia 0-3 Calcio serie C | playoff

Da noinotizie.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di calcio di serie C tra Casarano e Union Brescia, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 3-0. La partita si è svolta allo stadio “Capozza” e ha visto l’Union Brescia conquistare un risultato importante in chiave playoff. La vittoria rende più difficile il percorso del Casarano, che aveva mostrato segnali di buona forma fino a questo momento. La gara si è conclusa con la squadra ospite che ha dominato sul campo, portando a casa i tre punti.

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Si complica fortemente il cammino vedo Casarano, comunque straordinario. L’Union Brescia ha violato il “Capozza” con un punteggio pesantissimo. Mercoledì il ritorno a Brescia per l’accesso alla semifinale playoff nel campionato di calcio di serie C. Risultati Casarano-Union Brescia 0-3 Lecco-Catania 0-0 Potenza-Ascoli 0-0 Salernitana-Ravenna 2-0 L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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