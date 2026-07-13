Le semifinali del Mondiale vedono Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina avanzare con approcci diversi, ma tutte mostrano capacità di adattamento durante le partite. Le squadre hanno dimostrato di saper cambiare tattica in corso d’opera, evidenziando flessibilità strategica. La corsa alla finale si gioca anche sulla capacità di modificare il proprio stile di gioco. Quattro filosofie diverse si confrontano, ma la chiave sembra essere la capacità di adattarsi alle situazioni di gara.

Quando un Mondiale arriva alle semifinali non esistono più coincidenze. Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina sono arrivate fin qui seguendo strade diverse, ma tutte hanno dimostrato di possedere una qualità fondamentale: sanno cambiare pelle durante la partita. La Francia rappresenta probabilmente la squadra più completa dal punto di vista atletico e strutturale. È una nazionale costruita per occupare il campo con ordine, senza mai perdere compattezza. La linea difensiva lavora con sincronismi eccellenti, i centrocampisti proteggono la zona centrale e permettono agli esterni di accompagnare l’azione senza esporre la squadra alle ripartenze avversarie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cafu: "Due sfide, quattro filosofie: la corsa alla finale passa dalla tattica"

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