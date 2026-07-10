Dopo decenni, l’attenzione sullo spazio si riaccende con una nuova corsa, questa volta legata alla sicurezza energetica. Le nazioni investono in programmi spaziali per sviluppare tecnologie che possano garantire risorse e comunicazioni più affidabili. Le missioni spaziali vengono utilizzate per esplorare fonti di energia e migliorare le infrastrutture satellitari. La competizione si concentra su avanzamenti tecnologici e capacità di sfruttare le risorse dello spazio.

Nella vecchia corsa allo spazio, i razzi erano argomentazioni. L’obiettivo era dimostrare la superiorità di un sistema piantando una bandiera dove non c’era. La competizione odierna porta ancora con sé prestigio e implicazioni militari, ma il centro di gravità si è spostato. Lo spazio sta diventando un’infrastruttura di base – meno spettacolo, più sistemi. E quando qualcosa diventa infrastruttura, tutti ne dipendono; pochi se ne accorgono, ma quando si inceppa, l’impatto è improvviso e inevitabilmente politico. La maggior parte dei consigli d’amministrazione del settore energetico considera ancora lo spazio come un settore tecnologico limitrofo – interessante, utile, ma facoltativo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La sicurezza energetica passa dalla nuova corsa allo spazio

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The New Trade Route That Could Replace The Strait of Hormuz

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