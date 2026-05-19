Akragas la corsa verso l’Eccellenza passa dalla finale playoff | si giocherà il 31 maggio
L’Akragas si prepara a disputare la finale playoff il prossimo 31 maggio, dopo aver superato la semifinale regionale ai calci di rigore contro la Jonica. La squadra ha vinto la partita che si è conclusa con un pareggio e si è aggiudicata l’accesso alla finale, che definirà la promozione nel campionato di Eccellenza. La sfida finale si svolgerà in data stabilita, portando avanti la corsa della squadra verso la promozione.
L’Akragas continua la propria corsa verso l’Eccellenza dopo la vittoria ottenuta ai calci di rigore contro la Jonica nella semifinale dei playoff regionali. Il calendario che porterà all'epilogo del campionato si allunga per effetto degli incastri legati all’altro tabellone. Per questo motivo non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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C’è una stagione intera dentro novanta minuti. L’Akragas SLP si gioca tutto nella finale playoff contro la Gymnica Scordia, ultimo ostacolo prima di continuare la corsa verso il sogno chiamato Eccellenza. Domani, sabato 9 maggio alle ore 16, al Comunale Tot facebook
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