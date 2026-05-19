Akragas la corsa verso l’Eccellenza passa dalla finale playoff | si giocherà il 31 maggio

L’Akragas si prepara a disputare la finale playoff il prossimo 31 maggio, dopo aver superato la semifinale regionale ai calci di rigore contro la Jonica. La squadra ha vinto la partita che si è conclusa con un pareggio e si è aggiudicata l’accesso alla finale, che definirà la promozione nel campionato di Eccellenza. La sfida finale si svolgerà in data stabilita, portando avanti la corsa della squadra verso la promozione.

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