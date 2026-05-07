Nuovi dettagli sono stati rivelati sull’adozione del bambino in Uruguay coinvolgendo Nicole Minetti. Secondo fonti locali, la madre biologica si prese cura del bambino per diversi mesi prima di cederne l’affido. Sono emerse informazioni sulle procedure adottate e sui tempi di permanenza con la madre biologica, senza che siano stati forniti commenti ufficiali o ulteriori attestazioni da parte delle parti coinvolte.

Nuovi dettagli emergono dall’Uruguay sul caso del bambino adottato da Nicole Minetti. Secondo quanto riportato dai media locali, la madre biologica del piccolo avrebbe cercato di prendersi cura del figlio nei primi mesi di vita e avrebbe tentato più volte di incontrarlo anche dopo il trasferimento nella struttura dell’Inau, l’ente uruguaiano che si occupa di infanzia e adozioni. A riferirlo è un ex compagno di María de los Ángeles González Colinet, la donna che risulta tuttora scomparsa. Nella testimonianza rilanciata dalla stampa uruguaiana, l’uomo ha contestato la ricostruzione secondo cui il bambino sarebbe stato completamente abbandonato fin dalla nascita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nicole Minetti, nuovi dettagli sull’adozione in Uruguay: “La madre biologica si prese cura del bimbo per mesi”

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