L’abitacolo di Duster è stato aggiornato con materiali lavabili e un design che punta alla praticità. L’obiettivo è rendere più semplice la gestione quotidiana, con un’attenzione particolare ai dettagli. La casa produttrice sottolinea che l’interno è stato pensato per essere funzionale, senza rinunciare a un certo livello di cura estetica. La scelta di materiali facilmente pulibili mira anche a migliorare la durabilità e la manutenzione nel tempo.

“Duster non sarebbe Duster senza un abitacolo ingegnoso e pratico che facilita la vita quotidiana degli utenti. Tutto è progettato per farti sentire come a casa, sia nella parte anteriore dell’abitacolo sia in quella posteriore”. Parola di David Durand, direttore del design di Dacia. I molteplici richiami alla “Y” che caratterizza i fari e che si ritrova anche nei cerchi in lega sono stati ripresi sulle bocchette dell’aria e sui pannelli delle porte. Si tratta di una delle rare concessioni esclusivamente estetiche, che pure sono molto apprezzate. Perché per Dacia quello che conta è ciò che è utile. Ad esempio l’ergonomia dello schermo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Infotainment, materiali lavabili e cura dei dettagli. Così cambia l’abitacolo di Duster

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