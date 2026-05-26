Buon onomastico Filippo oggi 26 maggio | immagini di auguri da condividere

Da notizieaudaci.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si celebra San Filippo Romolo Neri, nato il 21 luglio 1515 a Firenze. È ricordato come presbitero, educatore e attivista italiano. La giornata è dedicata anche a chi porta il nome Filippo, con immagini di auguri da condividere.

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Si festeggia oggi, 26 maggio, San Filippo Romolo Neri. Il presbitero di origini fiorentine (nato il 21 luglio 1515) è stato educatore e attivista italiano. Venerato come santo dalla Chiesa cattolica si trasferì, ancora molto giovane, a Roma dove decise di dedicarsi alla propria missione evangelica in una città corrotta e pericolosa, tanto da ricevere l’appellativo di « secondo apostolo di Roma ». San Filippo Neri, il ‘giullare di Dio’. Riuscì a catalizzare l’interesse di tanti ragazzi di strada avvicinandoli alle celebrazioni ecclesiastiche e svolgendo un prezioso lavoro di socializzazione facendoli divertire, cantare e giocare senza fare distinzioni tra uomini e donne. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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