Buon compleanno Maria Grazia Branchetti Sandro Filipponi…

Notizia in breve

Oggi festeggiano il compleanno diverse persone, tra cui Maria Grazia Branchetti, Sandro Filipponi, Harrison Ford, Gian Luigi Gessa, Gino Lavagetto, Malisa Longo e Piergiorgio Odifreddi. Le celebrazioni sono accompagnate da messaggi di auguri pubblicati sui social media e da eventi privati. Non sono stati annunciati dettagli specifici sulle modalità di festeggiamento o altre iniziative correlate.