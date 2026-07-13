Buon compleanno Maria Grazia Branchetti Sandro Filipponi…
Oggi festeggiano il compleanno diverse persone, tra cui Maria Grazia Branchetti, Sandro Filipponi, Harrison Ford, Gian Luigi Gessa, Gino Lavagetto, Malisa Longo e Piergiorgio Odifreddi. Le celebrazioni sono accompagnate da messaggi di auguri pubblicati sui social media e da eventi privati. Non sono stati annunciati dettagli specifici sulle modalità di festeggiamento o altre iniziative correlate.
Buon compleanno Maria Grazia Branchetti, Sandro Filipponi, Harrison Ford, Gian Luigi Gessa, Gino Lavagetto, Malisa Longo, Piergiorgio Odifreddi, Maurizio Sacconi, Nino Spirlì, Pierantonio Zanettin, Pasquale Marino, Federico Bricolo, Benny Benassi, Roberto Cota, Luca Bizzarri, Jarno Trulli, Eleonora Pedron, Salvatore Rossini, Ilena Draisci, Luca Marconi, Federica Tognalini, Marta Masoni. Oggi 13 luglio compiono gli anni: Maria Grazia Branchetti, storica dell’arte, saggista; Sandro Filipponi, dirigente d’azienda; Gian Luigi Gessa, psichiatra, farmacologo; Alessandro Bazzoni, ex calciatore; Enzo Zotti, politico; Nicola Occhiocupo, giurista,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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