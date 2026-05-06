Oggi si celebra il trentunesimo compleanno di Leonardo Maria Del Vecchio, imprenditore italiano noto per il suo ruolo nel settore manifatturiero. A questa età, ha già raggiunto una certa notorietà nel panorama imprenditoriale, distinguendosi per un approccio orientato all’internazionalizzazione e all’innovazione. La sua attività si concentra sulla promozione di un modello di impresa che pone l’attenzione alle persone e al valore del Made in Italy.

Oggi il mondo dell’impresa italiana festeggia Leonardo Maria Del Vecchio. A soli 31 anni, l’imprenditore è già uno dei volti più credibili del nuovo Made in Italy: visione internazionale, innovazione concreta e un’idea di impresa che mette sempre le persone al centro. Proprietario del Twiga e riconosciuto da Forbes Italia come primo talento tra gli imprenditori under 30, Del Vecchio sta scrivendo una storia diversa. Nel 2025 ha ricevuto dal Ministro Adolfo Urso il Premio Made in Italy per l’imprenditoria responsabile e innovativa. È il più giovane milionario italiano, ma il dato che conta davvero è un altro: la capacità di rilanciare brand storici e, allo stesso tempo, creare nuove realtà imprenditoriali che parlano al mondo.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Buon compleanno a Leonardo Maria Del Vecchio, 31 anni e il Made in Italy nel futuro

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