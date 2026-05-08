Buon compleanno Sandro Tonali Gianluca Basciu Vittorio Sgarbi…

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità. Tra queste, un calciatore noto per la sua carriera nel massimo campionato italiano e un critico d’arte con numerose apparizioni televisive. Si ricorda anche un giornalista e politico che ha scritto diversi saggi e ha partecipato a dibattiti pubblici. Infine, c’è un nome legato alla comunicazione e alla cultura, nato in questa giornata.

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Buon compleanno Gianluca Basciu, Luca Ferraiuolo, Sandro Tonali, Vittorio Sgarbi, Giuseppe Pignatone, David Attenborough, Elio Veltri, Fernando Cancedda, Mario Lavezzi, Maurizio Nichetti, Vincenzo de Luca, Daniela Vergara, Michele Pompeo Meta, Cristina Comencini, Gaetano Daniele Borioli, Mago Otelma, Denis Verdini, Marina Sereni, Fabrizio Failla, Luca Casarini, Omar Camporese, Luis Enrique, Franco Baresi, Saverio Deodato Dionisio, Enrique Iglesias, Giuseppe Biava, Giuseppe Zeno, Gennaro Sardo, Andrea Barzagli. Oggi 8 maggio compiono gli anni: Gianluca Basciu, baritono, economista; Luca Ferraiuolo, giornalista; Sandro Tonali, calciatore;.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Sandro Tonali, Gianluca Basciu, Vittorio Sgarbi… Notizie correlate Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori…Buon compleanno Giancarlo Basciu, Francesco De Gregori, Irene Pivetti, Daniel Cohn-Bendit, Salvatore Sciarrino, Abdullah Ocalan, Guido Viceconte,... Buon compleanno Stefano Fiore, Gianluca Mancini, Patric…Buon compleanno Sandro Piccinini, Patric, Aldo Alessandro Mola, Mauro della Porta Raffo, Carlo Pelanda, Valeria d’Obici, Mattia Sbragia, Venera... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Tonali, decisione imminente?. Il regalo di Sandro TonaliSandro Tonali segna e sogna anche nel giorno del suo 22esimo compleanno. L’urlo liberatorio dopo i tre fischi finali dell’arbitro Doveri a Verona, regalano l’ennesima gioia di una stagione al ... ilfoglio.it Sandro Tonali e Giulia Pastore: nozze da favola sul lago di ComoSandro Tonali e Giulia Pastore hanno coronato il loro sogno d’amore. La cerimonia è stata celebrata a Cernobbio, in riva al lago di Como. I festeggiamenti sono poi proseguiti nella suggestiva Villa ... gazzetta.it