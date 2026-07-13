Bunq introduce nel nostro paese un servizio con un Iban locale destinato ai nomadi digitali e a chi vive a livello internazionale. Questa soluzione permette di ricevere lo stipendio su un conto con Iban italiano, pagare affitti nei Paesi Bassi con un Iban olandese e gestire altre spese con differenti Iban europei, senza aprire conti separati in ogni nazione. La funzione mira a semplificare le transazioni per chi ha uno stile di vita internazionale.

DARE UN Iban italiano al milione di nomadi digitali italiani e per chi vive uno stile di vita internazionale. Ricevere lo stipendio sul proprio Iban italiano, pagare l’affitto nei Paesi Bassi con quello olandese o gestire altre spese locali con un altro Iban europeo, senza dover aprire conti separati in ogni Paese. Bunq, la seconda neobanca olandese più grande d’Europa, apre la sua prima succursale in Italia e introduce l’Iban locale per i propri utenti. Fondata nel 2012 ad Amsterdam dall’imprenditore Ali Niknam, Bunq è stata scelta in tutta Europa da oltre 20 milioni di utenti operando in oltre 30 mercati. È stata la prima banca a ottenere una nuova licenza bancaria "greenfield" dopo oltre 35 anni e la prima neobanca dell’Ue a raggiungere la redditività, su base trimestrale nel 2022 e poi annuale nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bunq sbarca nel nostro Paese: arriva l’iban locale per nomadi digitali

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