Ogni anno, in Italia, vengono persi circa 450 milioni di euro a causa della burocrazia e delle tasse applicate ai nomadi digitali. Questa situazione fa sì che molti professionisti scelgano di trasferirsi in paesi come la Spagna o l’Estonia, dove l’efficienza amministrativa e i regimi fiscali risultano più favorevoli. La questione riguarda principalmente le difficoltà burocratiche che ostacolano la permanenza di questi lavoratori nel paese.

? Cosa sapere L'Italia perde 450 milioni di euro annui per la burocrazia sui nomadi digitali.. L'inefficienza amministrativa spinge i professionisti verso i regimi fiscali di Spagna ed Estonia.. Il mercato globale dei professionisti mobili ha toccato un valore di 89,7 miliardi di dollari nel 2025, spingendo gli Stati europei a una serrata competizione fiscale per intercettare un segmento di lavoratori che incide pesantemente sul potere d’acquisto locale. La transizione dal concetto tradizionale di residenza fisica, basato sulla presenza territoriale o sulla soglia dei 183 giorni, verso la gestione del capitale umano mobile sta ridefinendo le strategie di bilancio nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nomadi digitali: l’Italia perde 450 milioni tra burocrazia e tasse

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