EcoDigital in Sicilia sfida su startup e nomadi digitali

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palermo si è svolto un incontro tra istituzioni, imprese, startup e innovatori nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni. L’evento, organizzato dalla Rete EcoDigital, si è concentrato sul ruolo della Sicilia nello sviluppo di soluzioni eco-digitale. Durante l’appuntamento si è discusso di startup e di come i nomadi digitali possano contribuire alla crescita del settore nella regione. La riunione ha coinvolto diversi attori locali impegnati nell’innovazione digitale sostenibile.

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Palermo, 8 lug. (askanews) - A Palermo, nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni, nuovo appuntamento della Rete EcoDigital con istituzioni, imprese, startup e innovatori sul ruolo della Sicilia nello sviluppo dell'innovazione eco-digitale. Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete, ha chiesto di raddoppiare le risorse per giovani imprese e innovazione, monitorare i risultati dei bandi e rendere anche i piccoli centri più attrattivi per nomadi digitali, nuove attività digitali e intelligenza artificiale. "Dalla Sicilia una sfida - ha detto Pecoraro Scanio - Raddoppiare le risorse per startup giovani e innovazioni e soprattutto monitorare i risultati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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