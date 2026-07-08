A Palermo si è svolto un incontro tra istituzioni, imprese, startup e innovatori nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni. L’evento, organizzato dalla Rete EcoDigital, si è concentrato sul ruolo della Sicilia nello sviluppo di soluzioni eco-digitale. Durante l’appuntamento si è discusso di startup e di come i nomadi digitali possano contribuire alla crescita del settore nella regione. La riunione ha coinvolto diversi attori locali impegnati nell’innovazione digitale sostenibile.

Palermo, 8 lug. (askanews) - A Palermo, nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni, nuovo appuntamento della Rete EcoDigital con istituzioni, imprese, startup e innovatori sul ruolo della Sicilia nello sviluppo dell'innovazione eco-digitale. Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete, ha chiesto di raddoppiare le risorse per giovani imprese e innovazione, monitorare i risultati dei bandi e rendere anche i piccoli centri più attrattivi per nomadi digitali, nuove attività digitali e intelligenza artificiale. "Dalla Sicilia una sfida - ha detto Pecoraro Scanio - Raddoppiare le risorse per startup giovani e innovazioni e soprattutto monitorare i risultati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - EcoDigital in Sicilia, sfida su startup e nomadi digitali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nomadi digitali: l’Italia perde 450 milioni tra burocrazia e tasseOgni anno, in Italia, vengono persi circa 450 milioni di euro a causa della burocrazia e delle tasse applicate ai nomadi digitali.

Argomenti più discussi: Pecoraro Sicilia può diventare capitale della transizione Ecodigital; Pecoraro Scanio | la Sicilia sia capitale della transizione ecodigitale.

EcoDigital in Sicilia, sfida su startup e nomadi digitaliPalermo, 8 lug. (askanews) - A Palermo, nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni, nuovo appuntamento della Rete EcoDigital con istituzioni, imprese, startup e innovatori sul ruolo della Sicilia ... libero.it

Pecoraro Sicilia può diventare capitale della transizione EcodigitalPALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia ha tutte le caratteristiche per diventare la capitale italiana delle energie rinnovabili, dell’innovazione e ... stream24.ilsole24ore.com