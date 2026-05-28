Napoli, al Green Med Symposium dialogo sulla Terra dei Fuochi tra bonifiche e futuro dei territori

Notizia in breve

Al Green Med Symposium di Napoli si è svolto un incontro dedicato alla Terra dei Fuochi, con focus su bonifiche, legalità e prospettive future dei territori. La discussione, moderata dal direttore di Teleclubitalia, ha affrontato questioni legate alla gestione dei rifiuti e alle iniziative di bonifica nelle aree interessate. Non sono state annunciate decisioni ufficiali o interventi concreti, ma si sono analizzate le problematiche legate alla situazione ambientale e alla tutela dei territori.