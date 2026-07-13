Buca degli Sforza ok ai 16 milioni Ora si può completare la bonifica
È stato approvato un finanziamento di 16 milioni di euro per completare la bonifica della Buca degli Sforza a Poveromo. Ora si potrà procedere con le operazioni di risanamento ambientale dell'area. La decisione riguarda il completamento delle attività di bonifica, dopo che le procedure erano state avviate in precedenza. Il finanziamento consentirà di portare a termine le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica del sito.
Importante passo in avanti per il definitivo risanamento ambientale della Buca degli Sforza a Poveromo. Il deputato Andrea Barabotti esprime soddisfazione per l’esito della recente seduta straordinaria della conferenza unificata Stato-Regioni, in cui è stata formalmente sancita l’intesa sullo schema di decreto ministeriale riguardante l’aggiornamento del Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani finanziati dal Pnrr. L’accordo recepisce fedelmente nel nuovo schema di decreto il quadro economico complessivo da 16 milioni di euro per il sito massese. Questa cifra soddisfa pienamente le maggiori necessità finanziarie prospettate dal Comune di Massa a seguito dell’andamento dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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