Buca degli Sforza ok ai 16 milioni Ora si può completare la bonifica

Notizia in breve

È stato approvato un finanziamento di 16 milioni di euro per completare la bonifica della Buca degli Sforza a Poveromo. Ora si potrà procedere con le operazioni di risanamento ambientale dell'area. La decisione riguarda il completamento delle attività di bonifica, dopo che le procedure erano state avviate in precedenza. Il finanziamento consentirà di portare a termine le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica del sito.