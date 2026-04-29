Rinasce la Buca degli Sforza Già rimosse 33milatonnellate di rifiuti

A Massa, si fa il punto sulla bonifica della Buca degli Sforza, un’area che negli ultimi mesi è stata sottoposta a interventi di rimozione di rifiuti. Finora sono state estratte circa 33mila tonnellate di materiali, con lavori ancora in corso per completare le operazioni di bonifica. La zona, che in passato aveva accumulato una grande quantità di rifiuti, sta tornando a essere libera da detriti grazie ai lavori in atto.

Massa, 29 aprile 2026 – A fare il punto sulla situazione sulla bonifica della Buca degli Sforza, un tema molto discusso in questi anni, è lo stesso sindaco Francesco Persiani: “A seguito del sopralluogo effettuato (nei giorni scorsi dal primo cittadino, ndr), desidero aggiornare la nostra città sulla situazione della Buca degli Sforza, un’area che per troppo tempo ha rappresentato una ferita aperta per il nostro territorio. Il lavoro di bonifica finanziato con risorse del Pnrr sta dando risultati concreti e misurabili. Sono già state rimosse oltre 33mila tonnellate di rifiuti, un dato significativo che ci porta a circa il 50 per cento dell’intervento complessivo”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rinasce la Buca degli Sforza. “Già rimosse 33milatonnellate di rifiuti” Notizie correlate Leggi anche: La Rap intensifica le bonifiche: stop a una mega discarica, rimosse 16 tonnellate di rifiuti Napoli Pasqua: 1.500 tonnellate di rifiuti rimosse per i turistiIl Comune di Napoli ha gestito l’eccezionale volume di turisti durante le festività pasquali attraverso un piano operativo straordinario.