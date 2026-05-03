Nella finale di Madrid, Alexander Zverev ha affrontato Jannik Sinner con l’idea di aver già perso, mentre il giovane italiano ha dimostrato un dominio mai visto prima. Sinner ha giocato con sicurezza, consolidando la sua posizione tra i migliori del circuito. La partita ha visto il tennista italiano comandare dall’inizio alla fine, lasciando poco spazio all’avversario e confermando il suo stato di forma attuale.

“È di gran lunga il migliore del mondo al momento. Non c’è chance per quasi nessuno di noi”. Cosa c’è di meglio delle parole del suo avversario, per descrivere che cos’è oggi Jannik Sinner? Nella finale di Madrid, Alexander Zverev è sceso in campo convinto di aver già perso. È forse l’atteggiamento peggiore e il punteggio lo dimostra – 6-1, 6-2 in meno di un’ora – ma quando a fine partita dice che oggi nessun avversario è in grado di battere Sinner, dice una verità già ribadita anche da Arthur Fils dopo la semifinale. L’unico sarebbe Carlos Alcaraz, ora fermato dall’infortunio al polso, ma già nettamente battuto dall’azzurro nella finale di Montecarlo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il dominio mai visto di Sinner: ora può “completare il tennis” prima dei 25 anni

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