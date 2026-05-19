Radio Italia Live – Il Concerto in 20mila a Milano per Arisa Bresh Emma e gli altri big della musica italiana

Da novella2000.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, circa ventimila persone si sono radunate per assistere a Radio Italia Live – Il Concerto, uno degli eventi musicali più attesi dell'anno. La manifestazione, organizzata con il supporto del Comune, ha visto salire sul palco artisti come Arisa, Bresh, Emma, Giorgia, Gigi D'Alessio e J-Ax. La serata ha offerto una serie di esibizioni dal vivo, attirando un pubblico vario e numeroso. La collaborazione tra l'emittente radiofonica e l'amministrazione cittadina ha permesso di realizzare l'evento in una location centrale della città.

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L’evento di Radio Italia realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano è stato un successo: sul palco anche Giorgia, Gigi D’Alessio e J-Ax. Grandissimo successo in Piazza Duomo a Milano per l’edizione 2026 di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento di Radio Italia realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e del sindaco Beppe Sala, che ha trasformato ancora una volta il cuore della città in un grande palco a cielo aperto che ha accolto 20mila persone che hanno sfidato il mal tempo. E per tutti quelli che non sono riusciti a esserci, niente paura.. Il concerto di Radio Italia Live non si farà attendere troppo e tornerà il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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