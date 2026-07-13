Il 11 settembre 2027 si terrà a Milano il concerto di Bresh all’Ippodromo Snai San Siro, inserito nella rassegna degli I-Days. L’evento, intitolato 'Milano Marea', sarà l’unico concertone dell’artista previsto per il 2027 nella città. È la prima volta che Bresh si esibisce a Milano.

Milano – Il viaggio di Bresh continua e nel 2027 approderà per la prima volta a Milano con un evento speciale: ' Milano Marea', unico live dell'artista per il prossimo anno, in programma sabato 11 settembre 2027 all'Ippodromo Snai San Siro nell'ambito degli I-Days. Un appuntamento che si preannuncia come una grande festa, pensata per abbracciare il suo pubblico dopo un biennio che l'ha consacrato tra i nomi più apprezzati della scena urban italiana. Il 2025 lo ha visto esplodere definitivamente, mentre il 2026 ha confermato la sua forza live: quattro date sold out nella sua Genova, al Porto Antico, e un altro sold out a Roma, all'Auditorium Parco della Musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Bresh, l’11 settembre 2027 il concerto evento Milano Marea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bresh live a Radio Italia Live - Il Concerto a Milano il 15-05-2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nel 2027 Bresh porterà il suo mare a Milano con “Milano Marea”, un grande evento live, sabato 11 settembre all’Ippodromo SNAI San Siro

BRESH porterà il suo mare a Milano con “MILANO MAREA”, un grande evento liveUn artista ha annunciato un evento live a Milano chiamato “MILANO MAREA”, dove si esibirà con il suo concerto.

Si parla di: MUSICA - BRESH nel 2027 all'Ippodromo SNAI San Siro con il grande evento live Milano Marea.

Bresh, l’11 settembre 2027 il concerto evento Milano MareaMilano – Il viaggio di Bresh continua e nel 2027 approderà per la prima volta a Milano con un evento speciale: 'Milano Marea', unico live dell'artista per il prossimo anno, in programma sabato 11 sett ... ilgiorno.it

Nel 2027 Bresh porterà il suo mare a Milano con Milano Marea, un grande evento live, sabato 11 settembre all’Ippodromo SNAI San SiroBRESH PORTA IL SUO MARE A MILANO CON UN GRANDE EVENTO LIVE NEL 2027 MILANO MAREA SABATO 11 SETTEMBRE 2027 I-DAYS MILANO Ippodromo SNAI San ... romadailynews.it