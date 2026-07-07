Holm verso la Fiorentina l’esterno del Bologna in uscita dai rossoblu | CM

Emil Holm, esterno del Bologna, è stato inserito nella lista dei possibili acquisti della Fiorentina per la prossima stagione. Il giocatore svedese è molto apprezzato dall’allenatore della squadra viola, Fabio Grosso. Holm sembra essere in uscita dai rossoblù e potrebbe trasferirsi in Toscana nei prossimi mesi. La trattativa tra le due società non è ancora ufficiale, ma il nome del calciatore circola con insistenza.

Emil Holm è finito nel mirino della Fiorentina in vista della prossima stagione con lo svedese che è molto apprezzato da Fabio Grosso. Holm è finito nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Salutata la Juventus dopo il prestito di gennaio, il terzino classe 2000 ha fatto ritorno a Bologna, ma per lui potrebbe arrivare una nuova cessione durante l’estate. Già alcune settimane fa avevamo parlato dell’interesse da parte della Fiorentina nei confronti di Holm. L’esterno non sembra rientrare nei piani dei rossoblu, pronti a cederlo per fare cassa e sistemare i propri conti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Bologna avrebbe fissato il prezzo attorno ai 12 milioni di euro con la Fiorentina che potrebbe dare l’assalto all’ex Atalanta nel momento in cui verrà ceduto Dodò, in uscita dai viola. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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