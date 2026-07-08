serie b la rinascita di brescia col nome leonessa obiettivo promozione

La nuova Leonessa ha presentato ufficialmente il progetto in Loggia, sede simbolica della città. È stata annunciata l’iscrizione al campionato di Serie B, con un nuovo logo e un progetto triennale già definito. La squadra si prepara alla stagione con l’obiettivo di conquistare la promozione. La presentazione ha segnato la ripartenza ufficiale dopo giorni di incertezze e cambiamenti.

Brescia riparte dalla Loggia, la casa dei bresciani, dove ieri è andata in scena la prima vetrina ufficiale della nuova Leonessa. Un passaggio istituzionale e simbolico per chiudere giorni convulsi e aprire una fase nuova: iscrizione al campionato di Serie B, nuovo logo e progetto triennale già delineato. La sindaca Laura Castelletti ha parlato di "lavoro di squadra in tempi record" per restituire il basket alla città, chiamando a raccolta tifosi, istituzioni e imprenditoria locale. Un appello alla partecipazione, dopo la delusione per la scomparsa della precedente realtà. Enrico Zampedri ha illustrato il modello societario: radicamento nel territorio, vincolo statutario con Brescia e limite del 5% delle quote per ogni socio, così da costruire una realtà diffusa e condivisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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