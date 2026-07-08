Serie B La rinascita di Brescia col nome Leonessa Obiettivo promozione
La nuova Leonessa ha presentato ufficialmente il progetto in Loggia, sede simbolica della città. È stata annunciata l’iscrizione al campionato di Serie B, con un nuovo logo e un progetto triennale già definito. La squadra si prepara alla stagione con l’obiettivo di conquistare la promozione. La presentazione ha segnato la ripartenza ufficiale dopo giorni di incertezze e cambiamenti.
Brescia riparte dalla Loggia, la casa dei bresciani, dove ieri è andata in scena la prima vetrina ufficiale della nuova Leonessa. Un passaggio istituzionale e simbolico per chiudere giorni convulsi e aprire una fase nuova: iscrizione al campionato di Serie B, nuovo logo e progetto triennale già delineato. La sindaca Laura Castelletti ha parlato di "lavoro di squadra in tempi record" per restituire il basket alla città, chiamando a raccolta tifosi, istituzioni e imprenditoria locale. Un appello alla partecipazione, dopo la delusione per la scomparsa della precedente realtà. Enrico Zampedri ha illustrato il modello societario: radicamento nel territorio, vincolo statutario con Brescia e limite del 5% delle quote per ogni socio, così da costruire una realtà diffusa e condivisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Segui gli aggiornamenti su Brescia.
Notizie e thread social correlati
Serie C. Union Brescia, Pasini cala l’asso Pederzoli: "Obiettivo chiaro: vogliamo la promozione»L'Union Brescia ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Mauro Pederzoli come nuovo responsabile dell’area tecnica.
Il nome Leonessa Brescia scelto attraverso un contest e un sondaggio commissionato a Swg, ora si lavora per allenatore e gmIl nome Leonessa Brescia è stato selezionato tramite un contest e un sondaggio realizzato da Swg, coinvolgendo direttamente i tifosi locali.
Temi più discussi: Maurizio Domizzi: Venezia, Inzaghi e la rinascita arancioneroverde raccontata dal difensore; Rinascita Basket Rimini, ecco l’ufficialità del nuovo colpo: Mattia Udom sbarca in Romagna; RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO, NICOLA FORTUNATO RESTA AL SUO POSTO; Del Piero, il Rimini nel destino: da Calciopoli al nuovo progetto per la rinascita del club.
20 ANNI DOPO LA PRIMA PARTITA DELLA JUVENTUS IN SERIE B, IL CAPITANO POTREBBE TORNARE AL NERI. L'indiscrezione ha già fatto il giro d'Italia. Del Piero interessanto alla rinascita del Rimini? i dettagli: https://www.newsrimini.it/icaro-sport/alex- facebook
COSÌ RIPARTE IL BASKET A BRESCIA Enrico Zampedri sarà vice-presidente di Bragaglio nella newco, e fa il punto sulla rinascita del basket cittadino a poche settimane dallo choc della cessione di Pallacanestro Brescia a Paul Matiasic. I dettagli: pianetab x.com
Serie B. La rinascita di Brescia col nome Leonessa. Obiettivo promozioneBrescia riparte dalla Loggia, la casa dei bresciani, dove ieri è andata in scena la prima vetrina ufficiale della ... sport.quotidiano.net
Serie B - La Pielle Livorno si assicura le prestazioni di Andrea TassinariLa VERODOL CBD PIELLE LIVORNO comunica di aver raggiunto un accordo biennale con Andrea Tassinari, play/guardia classe 1996, che vestirà la maglia PL per le prossime due stagioni. Cresciuto nel settor ... pianetabasket.com