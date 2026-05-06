Il Manchester United guida l’Arsenal nella corsa per ingaggiare Ederson dall’Atalanta

Il Manchester United si trova in prima posizione nella corsa per ingaggiare il portiere dell’Atalanta, secondo quanto riportato dal giornalista italiano Matteo Moretto. La squadra inglese sembra avere più possibilità rispetto all’Arsenal, che è comunque tra i club interessati al giocatore. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati resi noti dettagli ufficiali o offerte concrete. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa dalle parti coinvolte.

Breaking: Secondo l’eminente giornalista italiano Matteo Moretto, il Manchester United è attualmente in testa alla corsa per ingaggiare Ederson dell’Atalanta, davanti ad altri top club tra cui l’Arsenal. Il 26enne brasiliano, che è stato uno dei protagonisti della Serie A, ha sempre più probabilità di recarsi all’Old Trafford quest’estate. Mentre in precedenza l’Atletico Madrid era considerato il favorito, la forza finanziaria dello United e un’offerta contrattuale redditizia hanno spostato lo slancio saldamente a loro favore. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il Manchester United guida la corsa per ingaggiare Ederson.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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