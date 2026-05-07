Tre club della Premier League hanno mostrato interesse per Pierre Kalulu, attuale difensore. Le società hanno inviato scout per monitorare le sue prestazioni, esprimendo valutazioni positive. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma il giocatore rimane al centro di discussioni tra le squadre inglesi. La situazione resta da seguire per conoscere eventuali sviluppi concreti nei prossimi mesi.

"> Pierre Kalulu e le Interessi della Premier League. MILANO, ITALIA – 14 FEBBRAIO: Pierre Kalulu della Juventus reagisce mentre lascia il campo dopo essere stato espulso dall’arbitro Federico La Penna per un secondo cartellino giallo durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Juventus FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 14 febbraio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, ha attirato l’interesse di big del calcio inglese come Liverpool, Manchester United e Aston Villa. Nonostante le attrattive offerte dalla Premier League, il club torinese sta preparando un rinnovo del contratto per il talentuoso calciatore francese.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kalulu nel mirino di Liverpool, Manchester United e Aston Villa: scout positivi.

Notizie correlate

Tottenham, Tudor sorride: il primo punto arriva col Liverpool. Manchester United ok con l'Aston Villa"Potete piangere o reagire" aveva detto Igor Tudor ai suoi calciatori prima della partita.

Leggi anche: Kalulu conquista Liverpool e Manchester United con prestazioni straordinarie. Rivoluzione nel calciomercato!

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Juventus: Manchester United e Liverpool su Kalulu, chiesti 40 milioni; Dovete impazzire?: alcuni tifosi portano il rosso a Kalulu in Inter-Juve alla festa per il 21° scudetto, delirio sui social; Gli occhi della Premier su Kalulu: la Juventus vuole 40 milioni, ma…; Greenwood per Conceição? La Juventus riflette sul futuro dell’attacco.

Kalulu nel mirino di Liverpool, Manchester United e Aston Villa: scout positivi.Il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, ha attirato l’interesse di big del calcio inglese come Liverpool, Manchester United e Aston Villa. Nonostante le attrattive offerte dalla Premier League, il ... napolipiu.com

TJ - Kalulu nel mirino del Manchester United. La Juve vuole il rinnovoLa Juventus pensa al rinnovo di Pierre Kalulu, uno dei difensori più continui degli ultimi due anni in bianconero. Il francese ha convinto tutti gli allenatori che si sono seduti sulla ... tuttojuve.com

Atalanta, il Manchester United piomba su Ederson: offerta in arrivo di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

Malore per Sir Alex Ferguson prima di Manchester United-Liverpool: portato in ospedale #SkySport #SkyPremier x.com