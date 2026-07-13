Trentamila euro. È il frutto della raccolta fondi promossa dall’associazione Babele in favore della famiglia di Bakari Sako, il 35enne bracciante originario del Mali ucciso in piazza Fontana a Taranto all’alba del 9 maggio scorso. È la stessa associazione a darne notizia, precisando che l’intera somma, pari a 30.452,65 euro, è stata interamente devoluta ai famigliari di Bakari. «La famiglia ringrazia tutte e tutti coloro che hanno partecipato», puntualizza Babele. Per l’omicidio del giovane bracciante, che quella mattina fu intercettato in piazza Fontana prima che si recasse al lavoro nelle campagne di Massafra, sono indagati quattro minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e due maggiorenni, di 20 e 22 anni. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bracciante ucciso dalla baby a Taranto: raccolti 30 mila euro per la famiglia di Bakari Sako

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Argomenti più discussi: Taranto, omicidio di Bakari Sako: raccolti oltre 30mila euro per famiglia; Vieste | ucciso 35enne Omicidio in strada.

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