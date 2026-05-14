Taranto fermato un 22enne per l’omicidio del bracciante Sako Bakari | è il sesto componente della baby gang

A Taranto è stato arrestato un 22enne ritenuto il sesto membro di una baby gang coinvolta nell’omicidio di un bracciante di 35 anni. La Squadra mobile ha individuato e fermato il giovane in relazione all’aggressione avvenuta all’alba di sabato scorso in piazza Fontana, dove Bakari è stato colpito con tre coltellate. La vicenda ha portato all’arresto di un altro sospettato, portando così a sei il numero di presunti partecipanti alla vicenda.

È stato individuato e fermato dalla Squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell’aggressione in cui ha perso la vita Sako Bakari, il 35enne ucciso con tre coltellate all’alba di sabato scorso in piazza Fontana, nella città pugliese. Secondo quanto emerso, il nuovo fermato è un 22enne residente nel centro storico del capoluogo ionico ed è il secondo maggiorenne del gruppo. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri. Chi sono i fermati? . Con quest’ultimo arresto salgono a sei gli indagati per « omicidio aggravato da futili motivi ».🔗 Leggi su Open.online

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Il bracciante Sako Bakari ucciso a Taranto: fermato il sesto componente del branco

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