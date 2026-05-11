Bracciante Bakari Sako ucciso a Taranto dalla baby gang in cinque fermati per l' omicidio del 35enne

A Taranto, cinque persone sono state fermate in relazione all’omicidio di un bracciante di 35 anni. Tra i fermati c’è anche un ragazzo di 15 anni. L’omicidio si è verificato recentemente e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le modalità dell’evento. La vittima è deceduta in seguito a un’aggressione che si pensa sia stata compiuta da un gruppo di giovani.

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Svolta nell’omicidio di Bakari Sako, il bracciante maliano ucciso a Taranto: le indagini coordinate dalla Squadra Mobile hanno condotto al fermo di cinque giovani, tra cui un 15enne accusato di aver colpito mortalmente il 35enne con un’arma da taglio. La vittima stava andando al lavoro quando è stata accerchiata e aggredita nella città vecchia. Cinque fermi per l’omicidio di Taranto Bakari Sako, bracciante agricolo 35enne di origine maliana, è stato ucciso all’alba di sabato 9 maggio nel centro storico di Taranto. Al termine delle indagini, la polizia ha eseguito cinque provvedimenti di fermo: quattro riguardano minorenni tra i 15 e i 16 anni, mentre il quinto coinvolge un giovane di 20 anni, identificato come Fabio Sale.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bracciante Bakari Sako ucciso a Taranto dalla baby gang, in cinque fermati per l'omicidio del 35enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Per l’omicidio del bracciante Bakari Sako fermati cinque giovanissimi a TarantoSecondo quanto ricostruito dagli inquirenti è stato un ragazzo di 15 anni (ne compirà 16 tra qualche giorno) a sferrare i fendenti all’addome di... Leggi anche: Sako Bakari ucciso da baby gang mentre andava al lavoro a Taranto: fermati 4 minori e un maggiorenne Argomenti più discussi: Sako Bakari, ucciso senza motivo mentre andava al lavoro: a Taranto la rabbia per l'omicidio del 35enne; Taranto, bracciante ucciso a colpi di cacciavite dopo una lite con un gruppo di ragazzi. Caccia a una baby gang del centro storico; Omicidio in Piazza Fontana, Sako assassinato mentre andava al lavoro. Ora è caccia al branco di giovanissimi; Omicidio a Taranto, Babele 'lavoratore irreprensibile ucciso senza motivo'. #ULTIMORA | Quattro minorenni e un 20enne fermati a Taranto per l’omicidio del bracciante Bakari Sako. Tra i fermati due 15enni, due 17enni accusati di far parte della baby gang che ha ucciso in piazza il migrante mentre andava al lavoro nei campi - la R x.com Bracciante Bakari Sako ucciso a Taranto dalla baby gang, in cinque fermati per l'omicidio del 35enneTaranto, cinque fermi per l’omicidio del bracciante Bakari Sako: accusato un ragazzo di 15 anni, sarebbe il suo il colpo mortale ... virgilio.it