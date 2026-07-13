Box Office Italia | Minions & Monsters vince il weekend più debole dell’anno
Nel fine settimana dal 9 al 12 luglio, il Box Office Italia ha registrato il dato più basso dell’anno, con Minions & Monsters che ha incassato il maggior pubblico. La stagione estiva calda, la finale di Wimbledon in televisione e l’assenza di nuove uscite di grande richiamo hanno influenzato i numeri. I dati di Cineguru, raccolti da Cinetel, indicano che il totale incassato si è fermato a circa 3 milioni di euro. La situazione si inserisce in un periodo di scarso afflusso nelle sale cinematografiche italiane.
Il Box Office ITALIA si trova ad affrontare il fine settimana più freddo del 2026..dal punto di vista commerciale. Complici un clima estivo rovente, la forte concorrenza televisiva della finale di Wimbledon e l’assenza di nuove uscite dal fortissimo richiamo mediatico, i dati di Cineguru raccolti da Cinetel dal 9 al 12 luglio registrano appena 3.287.650 euro complessivi (pari a 423.116 spettatori). Il dato segna una flessione del 34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, fotografando una situazione di transizione in attesa del debutto, fissato per giovedì 16 luglio, del kolossal Odissea. In questo scenario piatto, la vetta della classifica è stata difesa agevolmente dall’animazione di Minions & Monsters, capace di incassare altri 1. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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Minions & Monsters | Extended Look
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Top10 10/7/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 MINIONS & MONSTERS €233493 2 LA CASA IL ROGO DEL MALE €103115 3 TOY STORY 5 €88216 4 DISCLOSURE DAY €31606 5 OBSESSION €29714 6 SUPERGIRL€18285 7 BACKROOMS €15906 8 ELECTIO x.com
MINIONS & MONSTERS SALE A 4,4 MILIONI DI EURO DOPO 11 GIORNI, TOY STORY 5 OGGI SUPERERA' GLI 8 MILIONI DI EURO. PODIO COMPLETATO DA LA CASA IL ROGO DEL MALE. #BoxOfficeItalia #incassi #ingressi #presenze #spettatori dati facebook
3-5 luglio Riepilogo Box Office – 'Minions & Monsters' debutta con 62 milioni di dollari nel mercato domestico e 160,5 milioni a livello mondiale, il debutto più basso mai registrato nella franchise. 'Toy Story 5' raggiunge 764 milioni e 'Obsession' supera i 400 mil reddit
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