Box Office Italia | Minions & Monsters vince il weekend più debole dell’anno

Notizia in breve

Nel fine settimana dal 9 al 12 luglio, il Box Office Italia ha registrato il dato più basso dell’anno, con Minions & Monsters che ha incassato il maggior pubblico. La stagione estiva calda, la finale di Wimbledon in televisione e l’assenza di nuove uscite di grande richiamo hanno influenzato i numeri. I dati di Cineguru, raccolti da Cinetel, indicano che il totale incassato si è fermato a circa 3 milioni di euro. La situazione si inserisce in un periodo di scarso afflusso nelle sale cinematografiche italiane.