Box Office Italia | Minions & Monsters primo nel weekend Toy Story 5 insegue

Da universalmovies.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel weekend dal 2 al 5 luglio 2026, il cinema d’animazione ha dominato il box office in Italia, contribuendo a un incasso totale di circa 4 milioni di euro. I film Minions & Monsters si sono posizionati al primo posto, mentre Toy Story 5 è arrivato vicino, occupando la seconda posizione. La stagione estiva ha visto una forte presenza di produzioni di animazione, che hanno trainato le uscite nelle sale italiane.

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Il cinema d’animazione si conferma l’assoluto salvagente della stagione estiva nei cinema nostrani. Secondo i dati raccolti da Cineguru per il weekend dal 2 al 5 luglio 2026, infatti, il Box Office Italia complessivo è valso 4.460.240 euro (per 575.730 presenze), con due film d’animazione a guidare la classifica. Nonostante una flessione del 27% rispetto allo stesso fine settimana dello scorso anno – condizionato allora dal debutto di Jurassic World – La rinascita –, il mercato respira segnando un incremento del 14% rispetto allo scorso weekend. A trainare la ripresa è l’esordio di Minions & Monsters. Lo spin-off Illumination è partito discretamente bene, incassando 2. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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