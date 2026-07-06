Box Office Italia | Minions & Monsters primo nel weekend Toy Story 5 insegue

Notizia in breve

Nel weekend dal 2 al 5 luglio 2026, il cinema d’animazione ha dominato il box office in Italia, contribuendo a un incasso totale di circa 4 milioni di euro. I film Minions & Monsters si sono posizionati al primo posto, mentre Toy Story 5 è arrivato vicino, occupando la seconda posizione. La stagione estiva ha visto una forte presenza di produzioni di animazione, che hanno trainato le uscite nelle sale italiane.