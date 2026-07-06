Box Office Italia | Minions & Monsters primo nel weekend Toy Story 5 insegue
Nel weekend dal 2 al 5 luglio 2026, il cinema d’animazione ha dominato il box office in Italia, contribuendo a un incasso totale di circa 4 milioni di euro. I film Minions & Monsters si sono posizionati al primo posto, mentre Toy Story 5 è arrivato vicino, occupando la seconda posizione. La stagione estiva ha visto una forte presenza di produzioni di animazione, che hanno trainato le uscite nelle sale italiane.
Il cinema d’animazione si conferma l’assoluto salvagente della stagione estiva nei cinema nostrani. Secondo i dati raccolti da Cineguru per il weekend dal 2 al 5 luglio 2026, infatti, il Box Office Italia complessivo è valso 4.460.240 euro (per 575.730 presenze), con due film d’animazione a guidare la classifica. Nonostante una flessione del 27% rispetto allo stesso fine settimana dello scorso anno – condizionato allora dal debutto di Jurassic World – La rinascita –, il mercato respira segnando un incremento del 14% rispetto allo scorso weekend. A trainare la ripresa è l’esordio di Minions & Monsters. Lo spin-off Illumination è partito discretamente bene, incassando 2. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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Minions & Monsters | Extended Look
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Top10 4/7/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 MINIONS & MONSTERS €688833 2 TOY STORY 5 €234642 3 DISCLOSURE DAY €96277 4 SUPERGIRL €73548 5 OBSESSION €48797 6 BACKROOMS €47567 7 SCARY MOVIE €21786 8 MICHAEL €10716 9 COS x.com
La Top 10 del 04/7/2026 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 MINIONS & MONSTERS (€688833 - 83790 spettatori) 2 TOY STORY 5 (€234642 - 28814 spettatori) 3 DISCLOSURE DAY (€96277 - 11290 spettatori) 4 SUPERGIRL (€73548 - 9225 spettatori) 5 OBSESSIO facebook
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