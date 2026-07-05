Durante il weekend del 4 luglio negli Stati Uniti, Minions & Monsters ha conquistato il primo posto al box office, segnando il debutto in vetta del nuovo spin-off della saga di animazione di Universal e Illumination. Tuttavia, il risultato ha evidenziato una battuta d’arresto per il franchise, con performance inferiori rispetto alle uscite precedenti. Il periodo festivo ha portato entrate miste per le sale cinematografiche, con alcune pellicole che hanno registrato cali rispetto ai weekend precedenti.

Il lungo weekend festivo del Giorno dell’Indipendenza americano ha delineato un quadro agrodolce per le sale cinematografiche statunitensi. Il Box Office USA, infatti, ha vissuto il debutto in vetta di Minions & Monsters, il nuovo spin-off della saga d’animazione firmata Universal e Illumination, ma tra luci e ombre. Nonostante il primo posto conquistato, la pellicola – che si propone come una parodia della vecchia Hollywood – non ha ottenuto il finale da favola sperato: nei 5 giorni del weekend lungo ha raccolto 61.4 milioni di dollari (fonte THR), fermandosi a un incasso di 36.4 milioni nei classici 3 giorni del fine settimana, il debutto più basso di sempre per il franchise. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA: Minions & Monsters conquista il primo posto nel weekend del 4 luglio, ma frena il franchise

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Minions & Monsters to Make Bank Despite Projected Franchise Low

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