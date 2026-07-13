Tre uomini sono stati arrestati a Torino dopo aver aggredito un rider. Secondo quanto riferito, lo hanno colpito con calci e pugni fino a farlo perdere conoscenza. Dopo l'aggressione, gli hanno preso il pasto senza pagare, perché il rider non aveva contanti per il resto. La vicenda era già stata raccontata anche in un servizio televisivo.

Calci e pugni fino a fargli perdere conoscenza. Poi gli avevano portato via il pasto che avevano ordinato ma senza pagare. Il motivo? Mohamed, il rider che avevano lasciato a terra esanime, non aveva contanti per dare loro il resto. Ora per quell’aggressione brutale della sera del 29 aprile sono stati arrestati tre giovani. Dovranno rispondere di rapina in concorso. Sono stati i carabinieri a individuarli: un 38enne di origini marocchine, una ventenne di Orbassano e un terzo uomo che è stato raggiunto dal provvedimento del tribunale in carcere, dov’è detenuto per altra causa. La storia è avvenuta il 29 aprile, nel centro di Torino, a due passi dalla Mole Antonelliana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Botte al rider perché non ha resto: tre arresti a Torino. La storia di Mohamed era finita anche alle Iene

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