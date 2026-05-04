Rider preso a pugni e mandato in ospedale a Torino perché non ha resto | Servono più tutele non siamo animali

Un rider è stato colpito con un pugno e successivamente trasportato in ospedale a Torino, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di sette giorni. Secondo quanto riferito, il motociclista aveva rifiutato un ordine, spiegando alla cliente che poteva rivolgersi al servizio clienti, ma poco dopo sono intervenuti altri due conoscenti della donna. L’episodio mette in luce le difficoltà e le minacce che i lavoratori del settore affrontano quotidianamente.

“L’ordine era per una ragazza, mi sono scusato e le ho spiegato che avrebbe potuto rivolgersi al servizio clienti, ma sono arrivati altri due che lei conosceva" ha raccontato il rider 29enne finto in ospedale con una prognosi di 7 giorni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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