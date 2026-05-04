Mohamed Elsis aggredito a Torino perché senza resto fa il rider per pagarsi l' università | Denti rotti

Un rider è stato aggredito a Torino dopo aver detto di non avere il resto a una cliente. L'uomo, che lavora per pagarsi l'università, ha subito un episodio violento che gli ha causato dei danni ai denti. L’incidente si è verificato in un contesto di consegna e ha portato alla denuncia da parte del protagonista. La vicenda si aggiunge ad altri episodi di aggressioni contro lavoratori a domicilio.

Mohamed Elsis, rider di 29 anni che consegna cibo a domicilio per pagarsi gli studi di ingegneria a Torino, è stato aggredito mercoledì sera, tra le 23 e mezzanotte, in via Rossini, all’altezza del civico 22. A picchiarlo sono stati due nordafricani, intervenuti dopo che una donna aveva ordinato sulla piattaforma Glovo e aveva ricevuto la consegna. Il problema è che Elsis non aveva il resto da dare alla cliente. Ha spiegato a quest’ultima che si sarebbe potuta rivolgere al servizio apposito. A questo punto si sono palesati due conoscenti della donna che lo hanno selvaggiamente pestato. Il rider Mohamed Elsis aggredito a Torino: "Non vedo...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Mohamed Elsis aggredito a Torino perché senza resto, fa il rider per pagarsi l'università: "Denti rotti" Notizie correlate Leggi anche: Il pugno e i sei denti rotti, 43enne cinese malmenato mentre apre il bar: “Colpito senza un perché” Leggi anche: Il rider picchiato perché non aveva il resto a Torino