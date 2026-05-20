Notte Bianca in Borgo Santa Caterina a Bergamo | sabato 23 maggio auto d’epoca musica e attività per famiglie

Sabato 23 maggio, Borgo Santa Caterina a Bergamo ospiterà la Notte Bianca, un evento che durerà tutta la sera. Durante l’evento saranno presenti auto d’epoca, musica dal vivo e diverse attività pensate per le famiglie. La manifestazione è organizzata dall’Associazione dei Commercianti di Borgo Santa Caterina, in collaborazione con il Duc, il Distretto Urbano del Commercio di Bergamo. L’obiettivo è offrire una serata di intrattenimento e coinvolgimento per i residenti e i visitatori della zona.

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