Notte Bianca in Borgo Santa Caterina a Bergamo | sabato 23 maggio auto d’epoca musica e attività per famiglie
Sabato 23 maggio, Borgo Santa Caterina a Bergamo ospiterà la Notte Bianca, un evento che durerà tutta la sera. Durante l’evento saranno presenti auto d’epoca, musica dal vivo e diverse attività pensate per le famiglie. La manifestazione è organizzata dall’Associazione dei Commercianti di Borgo Santa Caterina, in collaborazione con il Duc, il Distretto Urbano del Commercio di Bergamo. L’obiettivo è offrire una serata di intrattenimento e coinvolgimento per i residenti e i visitatori della zona.
L’APPUNTAMENTO. Sabato 23 maggio Borgo Santa Caterina si prepara a vivere una serata di festa con la «Notte Bianca», promossa dall’Associazione dei Commercianti di Borgo Santa Caterina in collaborazione con il Duc, il Distretto Urbano del Commercio di Bergamo. L’appuntamento è in programma dalle 16 alle 24 lungo via Borgo Santa Caterina, che per l’occasione sarà chiusa al traffico e completamente pedonalizzata. L’iniziativa è pensata per famiglie, residenti e visitatori, con un programma che unirà intrattenimento, musica, attività per bambini e valorizzazione del commercio di prossimità. Lungo il Borgo saranno esposte circa 60 auto d’epoca, in collaborazione con Vintage Pitstop, mentre in diversi punti della via sarà presente un accompagnamento musicale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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