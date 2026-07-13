Borderlands remake in stile Destiny | leak o clamoroso falso?

Da gamerbrain.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circolano voci su un possibile remake di Borderlands realizzato da Bungie, con uno stile simile a Destiny e un gameplay online. La notizia non è stata confermata ufficialmente e potrebbe trattarsi di un falso leak. Non ci sono dettagli ufficiali o annunci da parte degli sviluppatori. La voce ha suscitato interesse tra i fan, ma al momento resta solo una speculazione senza conferme ufficiali.

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Bungie potrebbe occuparsi di un remake del primo Borderlands trasformandolo in un grande sparatutto online ispirato a Destiny. È questa la voce che sta circolando nelle ultime ore, ma la provenienza del presunto leak impone molta cautela: il rumor sarebbe infatti nato su 4chan e, al momento, non esiste alcuna conferma da parte di Sony, Bungie, 2K o Gearbox. Il progetto descritto dall’indiscrezione sarebbe molto più ambizioso di un semplice rifacimento grafico. L’idea prevederebbe un mondo aperto, contenuti stagionali a pagamento e un protagonista personalizzabile, modificando profondamente la struttura del Borderlands originale. Bungie e Sony avrebbero avviato i primi contatti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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