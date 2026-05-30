A una settimana dall’annuncio che ha interrotto lo sviluppo di Destiny 2, sono stati rivelati i retroscena sulla decisione. Dopo l’annuncio ufficiale, sono emerse informazioni su come e quando la società abbia deciso di fermare il progetto. Tra le fonti si parla di decisioni prese prima dell’annuncio pubblico e di incontri interni che hanno portato alla conclusione. Non ci sono dettagli sui motivi specifici o sui piani futuri.

A una settimana dall’annuncio shock che ha gelato milioni di Guardiani in tutto il mondo, emergono i retroscena su come e quando Bungie ha deciso di cessare lo sviluppo di Destiny 2. Non si è trattato di una decisione improvvisa, ma di un lento declino scandito da segnali d’allarme ignorati, espansioni sottotono e budget insostenibili. Ora sappiamo quando sono suonati i campanelli d’allarme, quale ruolo ha giocato Marathon in questa storia e quali progetti ambiziosi sono stati bocciati prima ancora di vedere la luce, con una sorta di Destiny 3 che era effettivamente “vicino”. Il 21 maggio 2026 Bungie ha comunicato ufficialmente che Destiny 2 sarebbe entrato in manutenzione ordinaria dopo un ultimo grande aggiornamento previsto per il 9 giugno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Destiny 3 è stato davvero vicino? I retroscena emersi dopo la fine di Destiny 2 fanno discutere

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