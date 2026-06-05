Un partito registra un calo di consensi in modo rapido e marcato secondo la Supermedia dei sondaggi di YouTrend per AGI. La rilevazione indica che altri schieramenti stanno guadagnando voti, modificando gli equilibri politici. Questi spostamenti potrebbero influenzare le future competizioni elettorali, anche se il dato più evidente riguarda il rapido declino di uno dei principali gruppi politici. La situazione rimane in evoluzione, con i risultati che si attendono nelle prossime settimane.

Qualcosa si muove negli equilibri politici italiani. La nuova Supermedia dei sondaggi elaborata da YouTrend per AGI fotografa infatti un leggero ma significativo spostamento di consensi che potrebbe avere effetti importanti in vista delle prossime elezioni. A beneficiare maggiormente di questa fase è Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, mentre il centrodestra registra una flessione complessiva. Il dato più evidente riguarda proprio la crescita della formazione dell’ex generale, che guadagna lo 0,7% in sole due settimane e si attesta al 4,3%. Un risultato che conferma il consolidamento del progetto politico di Vannacci e che potrebbe trasformarlo in un attore decisivo negli equilibri dell’area conservatrice. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tonfo mai visto”. Sondaggi, c’è un partito in caduta libera: chi gli “ruba” i voti

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