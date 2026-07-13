La legge italiana prevede regole specifiche per i bonifici tra parenti e amici, considerando soglie di importo, causali e donazioni. È importante che i pagamenti siano coerenti con il profilo del cliente e che siano giustificabili con documenti adeguati. Inoltre, i pagamenti frazionati devono rispettare le normative fiscali, che richiedono trasparenza e tracciabilità nelle transazioni. Queste norme mirano a prevenire il riciclaggio e l’evasione fiscale.

Cosa dice la legge nel nostro Paese sullo scambio di denaro e cosa interessa al Fisco: la coerenza con il profilo dei clienti, la giustificazione credibile e i pagamenti frazionati. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Bonifici tra parenti e amici: soglia, causali e donazioni. Tutto quello che c’è da sapere

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