Bonifici e soldi tra parenti come evitare i nuovi controlli del Fisco tra causali e tassazione

Da repubblica.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le nuove regole fiscali sui bonifici tra parenti prevedono specifici requisiti di documentazione e causali. Per evitare contestazioni, è necessario indicare motivazioni chiare e documentate, come regali o prestiti, evitando termini generici. È importante conservare le prove di pagamento e comunicazioni scritte. La normativa mira a distinguere tra trasferimenti di denaro legittimi e operazioni soggette a tassazione o controlli. Non sono previste restrizioni specifiche sui limiti di somme tra familiari.

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