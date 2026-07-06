bonifici e soldi tra parenti come evitare i nuovi controlli del fisco tra causali e tassazione

Le nuove regole fiscali sui bonifici tra parenti prevedono specifici requisiti di documentazione e causali. Per evitare contestazioni, è necessario indicare motivazioni chiare e documentate, come regali o prestiti, evitando termini generici. È importante conservare le prove di pagamento e comunicazioni scritte. La normativa mira a distinguere tra trasferimenti di denaro legittimi e operazioni soggette a tassazione o controlli. Non sono previste restrizioni specifiche sui limiti di somme tra familiari.

Tutte le domande e le risposte per regalare o prestare denaro a figli, fratelli e genitori senza problemi con l’Agenzia delle entrate: cosa scrivere e cosa no, quali prove conservare e come difendersi da possibili contestazioni (se non si ha nulla da nascondere). 🔗 Leggi su Repubblica.it

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BONIFICI TRA FAMILIARI: LA VERITA CHE DEVI CONOSCERE PER EVITARE PROBLEMI FISCALI!

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