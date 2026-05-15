La finale di Amici 25 si terrà domenica 17 maggio 2026. Quest’anno, il programma non si svolgerà nella sede abituale perché si svolgerà in concomitanza con l’Eurovision Song Contest, che si tiene in una città diversa rispetto alle edizioni precedenti. La trasmissione ha raggiunto la fase conclusiva, con i concorrenti che si contendono il titolo di vincitore. La data dell’evento è stata comunicata ufficialmente alcuni mesi fa, mentre i dettagli sulla location sono stati annunciati di recente.

Manca poco alla finale di Amici 25, in programma domenica 17 maggio 2026. Quest’anno, il talent show di Maria De Filippi si sposta a causa dell’ Eurovision Song Contest. Scopriamo insieme i dettagli sulla finale, il televoto e i finalisti in gara. Arriva lo Speciale di Amici 25 dopo la finale: data, ospiti e chi conduce Perché la finale è stata spostata a domenica?. La finale di Amici 25 non andrà in onda sabato 16 maggio, ma domenica 17 maggio alle 21:30. Questo cambiamento è stato deciso per evitare la concorrenza con l’ Eurovision Song Contest, che attira milioni di spettatori, soprattutto tra i giovani. Amici anticipazioni, puntata 17 Maggio 2026: i finalisti e i possibili vincitori Come funziona il televoto?. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Finale di Amici 25: tutto quello che c’è da sapere

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