A Bari è stato avvistato il megayacht di un imprenditore statunitense. Nel frattempo, l’ambasciatore degli Stati Uniti ha visitato la città. Un deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha annunciato un’interrogazione parlamentare per chiedere chi abbia finanziato la scorta durante il viaggio lungo le coste italiane dell’ambasciatore.

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ha annunciato un’interrogazione parlamentare sul dispositivo di sicurezza predisposto durante il viaggio lungo le coste italiane dell’ambasciatore statunitense Tilman Fertitta. Nel mirino la crociera del Boardwalk, il megayacht privato che, dopo essere comparso nelle acque di Gallipoli, domenica mattina è arrivato anche davanti al lungomare di Bari. L’imbarcazione, lunga 117 metri, con una stazza superiore alle cinquemila tonnellate e un valore stimato di circa 450 milioni di dollari, era comparsa venerdì nelle acque di Gallipoli. Attorno allo yacht erano stati avvistati elicotteri e gommoni della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - A Bari il megayacht di Fertitta. L'ambasciatore Usa visita la città. Interrogazione di Bonelli (Avs): chi paga la scorta?

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