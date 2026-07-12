Bufera sul megayacht dell’ambasciatore Usa Fertitta Bonelli Avs | Governo chiarisca sulla scorta

Da bari.repubblica.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un megayacht di 117 metri, appartenente a un ambasciatore americano, è stato avvistato questa mattina davanti alla sede della Regione a Bari. Il natante, con una stazza di oltre 5 mila tonnellate e un valore stimato di circa 450 milioni di dollari, si trovava in mare poco prima delle 10. La presenza del veliero ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di rappresentanti politici.

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Bari dopo il Salento. Il megayacht Boardwalk dell’ambasciatore americano Tilman Fertitta, lungo 117 metri, con una stazza di oltre 5 mila tonnellate e un valore stimato di circa 450 milioni di dollari, è stato avvistato in mattinata al largo di Bari, davanti alla sede della Presidenza della Regione. Nei giorni scorsi ha fatto tappa a Gallipoli. Ma sul tour privato del megayacht soffia forte il vento della polemica. «Presenterò un'interrogazione parlamentare sul 'tour turistico-diplomatico' dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta, che attraversa le coste italiane. Da Civitavecchia a Napoli, Vibo Marina, Palermo,... 🔗 Leggi su Bari.repubblica.it

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