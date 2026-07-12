Bufera sul megayacht dell’ambasciatore Usa Fertitta Bonelli Avs | Governo chiarisca sulla scorta

Notizia in breve

Un megayacht di 117 metri, appartenente a un ambasciatore americano, è stato avvistato questa mattina davanti alla sede della Regione a Bari. Il natante, con una stazza di oltre 5 mila tonnellate e un valore stimato di circa 450 milioni di dollari, si trovava in mare poco prima delle 10. La presenza del veliero ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di rappresentanti politici.