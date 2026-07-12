Bufera sul megayacht dell’ambasciatore Usa Fertitta Bonelli Avs | Governo chiarisca sulla scorta
Un megayacht di 117 metri, appartenente a un ambasciatore americano, è stato avvistato questa mattina davanti alla sede della Regione a Bari. Il natante, con una stazza di oltre 5 mila tonnellate e un valore stimato di circa 450 milioni di dollari, si trovava in mare poco prima delle 10. La presenza del veliero ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di rappresentanti politici.
Bari dopo il Salento. Il megayacht Boardwalk dell’ambasciatore americano Tilman Fertitta, lungo 117 metri, con una stazza di oltre 5 mila tonnellate e un valore stimato di circa 450 milioni di dollari, è stato avvistato in mattinata al largo di Bari, davanti alla sede della Presidenza della Regione. Nei giorni scorsi ha fatto tappa a Gallipoli. Ma sul tour privato del megayacht soffia forte il vento della polemica. «Presenterò un'interrogazione parlamentare sul 'tour turistico-diplomatico' dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta, che attraversa le coste italiane. Da Civitavecchia a Napoli, Vibo Marina, Palermo,... 🔗 Leggi su Bari.repubblica.it
Notizie e thread social correlati
Calabria e Sicilia tra le tappe del tour di Fertitta in Italia. Bonelli, il governo chiarisca sulla scorta al mega-yacht dell'ambasciatore UsaL’ambasciatore americano ha attraversato le coste italiane a bordo di un megayacht privato lungo 117 metri, con una stazza di oltre 5 mila tonnellate...
In giro per l’Italia sul megayacht da 117 metri. La «diplomazia marina» dell'ambasciatore Usa Tilman FertittaUn ambasciatore statunitense è stato avvistato a bordo di un megayacht di 117 metri in Italia.
Bufera sul megayacht dell’ambasciatore USA Fertitta. Bonelli (Avs): Governo chiarisca sulla scortaL’imbarcazione è ora a Bari dopo una sosta in Salento: è lunga 117 metri. Interrogazione del deputato: Quanto costa la vigilanza ai cittadini italiani? ... msn.com
Boardwalk fa tappa a Gallipoli: il megayacht dell’ambasciatore Usa tra lusso, tecnologia e diplomaziaIl megayacht Boardwalk, di proprietà dell’ambasciatore statunitense in Italia Tilman J. Fertitta, ha fatto oggi il suo ingresso nel porto commerciale di Gallipoli, ormeggiando ... ilmattino.it