BolognaFiere c’è l’accordo sulla nuova arena | si chiamerà Unipol Hall

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo padiglione polifunzionale di BolognaFiere si chiamerà Unipol Hall. L’accordo tra l’ente fieristico e la compagnia assicurativa è stato firmato oggi. La struttura, situata all’interno del quartiere fieristico, avrà una superficie di diverse migliaia di metri quadrati e ospiterà eventi di vario tipo. La denominazione è stata ufficializzata con la firma dell’accordo, che definisce anche i termini della collaborazione tra le parti.

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Bologna, 13 luglio 2026 – Habemus nomen: il nuovo padiglione polifunzionale si chiamerà Unipol Hall.  BolognaFiere, infatti, ha siglato una partnership decennale con Unipol,  da fine 2026 fino a dicembre 2036: in virtù di tale intesa, il gruppo assicurativo ha assunto il ruolo di title sponsor, acquisendo i diritti di denominazione  ( naming rights ) della struttura. L'accordo prevede che il brand Unipol Hall  venga promosso attraverso tutti gli spazi fisici, sia interni che esterni, oltre a essere integrato in ogni canale di comunicazione digitale e social dell'impianto. L’arena progettata da Mario Cucinella ha una superficie di 12mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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